Это не лифчик: что было под футболкой Довбика, который вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020

Артем Добвик стал настоящим героем матча Швеция – Украина 1/8 финала Евро-2020. Форвард забил победный гол и на эмоциях снял футболку и все увидели на нем черный топ. Что же это такое.

Что за черный топ на теле Довбика

Артем Довбик в одну секунду превратился из игрока замены в героя матча. После финального свистка все любители футбола начали обсуждать, что же было надето на груди футболиста. Многие задавали себе вопрос: "Что это за черный топ, который похож на женский бюстгальтер?".

Это стоит увидеть Довбик забил гол Швеции в последние минуты экстратайма: видео

Довбик откликнулся на передачу Зинченко и ударом головой вывел Украину вперед в счете. На эмоциях 24-летний футболист снял футболку. Тогда фанаты увидели интересный аксессуар на груди игрока.

Отметим, что нападающий после такого яркого празднования с партнерами по команде получил желтую карточку. Причина – снятие футболки. УЕФА запрещает игрокам снимать футболки во время игры. Почему такие правила? Часто футболисты надевали под низ еще одну футболку с политическими или другими провокационными надписями, которые не приветствовали представители ассоциации.

На самом деле, это никакой не лифчик. Футболисты очень часто используют такой девайс во время тренировок и матчей. Это так называемый помощник тренерского штаба команд для оценки состояния игроков и их работы на футбольном поле.

На Довбике был специальный GPS-трекер от компании STATSports. Он закрепляет между лопатками спортсмена устройство, которое помогает тренерам и командным врачам отслеживать информацию о движении игрока и его состоянии здоровья во время нагрузок.

Что может отслеживать устройство

скорость

ускорение

пульс

преодоленное расстояние

сердечные ритмы

реакцию организма на столкновение

уровень усталости

Датчик также фиксирует правильность постановки ног, распределение веса на ноги, уровень адаптации к дополнительным нагрузкам и тому подобное.



GPS-трекер, который считывает информацию / Фото STATSports

На основе полученных данных составляется "тепловая карта" футболиста на поле, которая показывает, где он чаще всего был в течение поединка.

Трекер не позволяет спортсменам расслабиться и провести работу не на все 100%. Тренерский штаб увидит всю эту халяву.

Видео собранной информации от трекера

Сколько стоит такое универсальное устройство?

Цена на сайте компании STATSports составляет 234.99 евро. Если перевести в гривны, то украинцам нужно выложить за него 7,5 тысяч.

Не только футболисты используют такой трекер. Ведущие легкоатлеты и регбисты мира проводят свои тренировки именно в таких устройствах.

Сборная Украины свой следующий матч на Евро-2020 сыграет в субботу, 3 июля. Соперником в четвертьфинале станет Англия. Поединок в Риме начнется в 22:00.