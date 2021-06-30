Побил легендарный рекорд на Евро: что известно про Артема Довбика

Украинский футболист Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы. Благодаря игроку наша сборная впервые вышла в 1/4 финала. Что известно о герое игры Украина – Швеция читайте в нашем материале.

В профессиональный футбол парень начал играть на позиции нападающего в 2014 году. О его карьере и личной жизни рассказываем далее.

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Футбольная карьера Довбика

Артем выступал за школьную команду и участвовал в турнире "Кожаный мяч". В 2013 году он получил приглашение в молодежную команду харьковского Металлиста. Однако травмировался во время подготовительных сборов и должен был вернуться домой в Черкассы. Там парень продолжил играть в юношеской команде.

В июле 2014 года Довбик подписал контракт с ФК Черкасский Днепр. Впервые он отличился забитым голом в игре против команды Арсенал-Киевщина. 17-летний футболист вышел на замену за 3 минуты до перерыва и до конца тайма успел дважды отличиться в воротах соперника.

Через год Артем отправился на подготовительные сборы в Нидерланды с ФК Днепр. В составе клуба парень принял участие в 3 поединках элитного дивизиона Молдовы и в одном кубковом матче.

В 2018 – 2020 годах играл в Дании за команды Мидтьюлланн и Сеннерьюск, с которыми выигрывал чемпионат и кубок страны. Впоследствии вернулся в Украину в СК Днепр-1, за который и выступает сейчас. В прошлом чемпионате забил за днепрян 6 голов и отметился одним ассистом.



Что известно о карьере Артема Довбика / Фото Chesno News

Приглашение в сборную

Впервые Довбик сыграл за сборную Украины до 18 лет в 2015 году. Впоследствии он получил приглашение в национальную сборную на контрольный матч против сборной Мальты и матч отбора на чемпионат мира 2018 года против Финляндии. Но на поле Артем не вышел. Позже он вызывался в сборную на матч против Исландии. Однако и на этот раз не дебютировал.

Впервые Довбик вышел на поле за сборную на замену на последние 9 минут игры против Казахстана весной 2021 года. Кроме того, он выходил на замену во втором тайме товарищеского матча против Бахрейна, в котором отдал голевой пас на Цыганкова, что спасло украинцев от поражения.

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Фурор на Евро-2020

Довбик отличился на 120 + 1 минуте матча плей-офф после подачи Александра Зинченко с левого фланга. После навеса Артем сумел опередить сразу двух защитников соперника и установил окончательный счет матча – 2:1 в пользу Украины. Так украинский игрок побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини, который на Евро-1984 забил гол в ворота Португалии на 118 минуте 53 секунде.

Кстати, сам Довбик говорил, что не может поверить в победу, а решающий гол назвал "стечением обстоятельств".

Смотрите видео легендарного гола Довбика:

Кстати, Transfermarkt оценивает Довбика в 1 миллион евро.

Что известно о личной жизни футболиста

Артем уже почти год как женат. Со своей любимой Юлей футболист больше 4 лет. В июле 2020 года они сыграли свадьбу в Черкассах. В своем инстаграме Артем часто публикует фото с женой.



Довбик женился в 2020 году / Фото с инстаграма футболиста



Артем Довбик и его жена / Фото с инстаграма футболиста

Влюбленные часто путешествую. Артем поделился фотографиями с Доминиканской республики, Германии и Франции.

Смотрите видео с отдыха Довбика и его возлюбленной:

О родителях футболиста ничего не известно, ведь фотографий вместе с ними Довбик не публикует.