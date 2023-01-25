"Я думаю в Великобритании всем понравится мой бокс", – Далакян накануне защиты титула

Артем Далакян, защищающий титул WBA в самом легком весе, поделился ожиданиями от предстоящего поединка. Украинский боксер уверен в себе.

Бой Артема Далакяна и претиндета костариканца Давида Хименеса состоится уже в субботу, 28 января, в Англии. Украинец армянского происхождения в шестой раз в карьере защищал звание чемпиона мира, который он владеет более 4 лет.

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Далакян рассказал, что считает себя хорошо подготовленным к предстоящему поединку и надеется на признание местной публики.

Я очень рад здесь, я очень хорошо готовился к этому поединку. Я думаю, что здесь в Англии, в Великобритании всем понравится мой бокс, – сказал Далакян.

Титул WBA в самом легком весе в руках Далакяна

Далакян, на счету которого 15 побед и ни одного поражения на уровне профи, владеет чемпионством с 2018 года.

Украинец получил титул после победы над американцем Брайаном Виллорией.

С этого времени Далакян пять раз успешно защищал свой пояс.

Последний раз защита украинца пришлась на ноябрь 2021 года. Тогда Далакян одолел панамца Луиса Консепсьона, реализовав технический нокаут в 9-м раунде.

, что поединок украинца с костариканцем состоится в андеркарде боя россиянина Артура Бетербиева и Энтони Ярда. Первый называл Кадырова своим братом.