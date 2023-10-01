Курьез на курьезе: Беседин отметился дебютным голом в Казахстане – радостное видео

Артем Беседин начал зажигать в своей новой команде. Одноклубники украинца были в восторге от его взятия ворот.

Артем Беседин отметился дебютным мячом за Ордобасы. Гол украинца получился достаточно курьезным, пишет 24 Канал.

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Гол ничем не пахнет

Ордобасы встретились с Жетисом в рамках 24-го тура чемпионата Казахстана и одержали победу со счетом 1:2. Счет голов в поединке открыл именно Артем Беседин, который до этого забивал красивые мячи только на тренировках своей команды. Теперь время пришло и для официальных встреч, однако нападающий сделал это в довольно курьезном стиле, что привлекло к взятию ворот особое внимание.

В дебюте второго тайма, а именно на 55-й минуте матча, Артём нашел свой момент. Беседин врывался в штрафную соперника, обводя сразу нескольких футболистов команды-соперника. Но вот игроки Жетиса показались довольно неуступчивыми, поэтому затолкали украинца при входе в штрафную. Артем, в свою очередь, неуклюже отпустил мяч из-под своего контроля, однако тот покатился под стойку ворот оппонента так метко, что голкипер Жетису даже такого не ожидал.

Видео гола:

Таким образом, Беседин забил свой дебютный гол в футболке Ордобасы, куда недавно перешел в роли свободного агента. Артем успел отыграть за казахстанский коллектив 6 поединков, однако до игры с Жетисом результативными действиями не отмечался. Стоит отметить, что Ордобасы, в составе которого также выступает эксигровец сборной Украины Евгений Макаренко, занимает 1-е место в чемпионате Казахстана (55 очков), оторвавшись от ближайшего преследователя Астаны на 6 баллов.