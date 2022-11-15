Мундиаль – не причина для отпусков: команда Зинченко сразится за престижный трофей

Лондонский Арсенал во время перерыва в чемпионате, вызванном чемпионатом мира, примет участие в мини-турнире в ОАЭ. "Канониры" сыграют против грандов европейского футбола.

Уже 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира-2022 по футболу. Из-за необычного начала мирового турнира все европейские чемпионаты взяли паузу. Однако это не значит, что игроки, которые не поехали в Катар, будут наслаждаться отпуском.

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Лондонский Арсенал, в котором выступает Александр Зинченко, будет поддерживать игровой тонус в ОАЭ. Там на дубайском стадионе "Аль-Мактум" состоятся матчи мини-турнира. Помимо Арсенала, в соревнованиях примут участие Ливерпуль, Лион и Милан.

Главный тренер "канониров" Микель Артета считает, что благодаря турниру в Дубае команда лучше подготовится к поединкам Премьер-лиги.

Мы с нетерпением ждем момента, чтобы провести время вместе на тренировочной площадке в более теплом климате. Это будет приятное изменение обстановки и отличная возможность для нас упорно поработать и подготовиться ко второй половине сезона.

– сказал специалист.

Календарь матчей мини-турнира

8 декабря. Арсенал – Лион

11 декабря. Ливерпуль – Лион

13 декабря. Арсенал – Милан

16 декабря. Ливерпуль – Милан