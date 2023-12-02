Крутой ассист Зинченко помог Арсеналу выиграть в АПЛ и закрепиться на первом месте: видеообзор

Команда Микеля Артеты обыграла Вулверхэмптон благодаря двум ранним голам. К одному из них приложил свою ногу Александр Зинченко.

Арсенал – Вулверхэмптон 2:1

Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 – Кунья, 86.

В чемпионате Англии 2023-2024 в эти выходные проходят встречи 14 тура АПЛ. В стартовой игре субботы вицечемпион Арсенал принимал середняка таблицы Вулверхэмптон, пишет 24 канал.

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К встрече с "волками" подопечные Артеты подошли в статусе лидера таблицы, потерпев с начала сезона лишь одно поражение. С первых минут на поле появился Александр Зинченко.

Лондонцы с самого начала принялись за дело и уже через 13 минут забили дважды. Сначала Сака точным ударом завершил хороший проход. А во втором голе участие принял украинец.

Зинченко разыграл красивую комбинацию в стеночку с Мартином Эдегором, который точно пробил с линии штрафной. Впрочем, после перерыва Александр неуклюже сыграл в собственной площадке.

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Семеду обворовал украинца и отпасовал на Кунью, который красивым ударом сократил разницу. Однако Арсенал не дал сопернику вырвать ничью. Это уже третья подряд победа "канониров" в АПЛ.

"Канониры" закрепились на первой строчке, оторвавшись от МанСити на 4 очка, а от Ливерпуля и Астон Виллы - на 5. Впрочем, все эти команды еще не сыграли свои матчи 14 тура.

Видеообзор матча Арсенал – Вулверхэмптон: