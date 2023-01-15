Арсенал может закрепиться на первом месте в АПЛ: клубу Зинченко нужно выиграть дерби у Тоттенхэма

"Канониры" уже обыгрывали принципиального соперника этого сезона. Теперь же успех в этом матче может помочь подопечным Артеты приблизиться к долгожданному чемпионству.

В АПЛ продолжаются игры 20-го тура чемпионата Англии. В субботу Манчестер Юнайтед одолел в принципиальном поединке Ман Сити, а на воскресенье вынесено еще одно дерби, пишет 24 канал.

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В Лондоне сойдутся Арсенал и Тоттенхэм. Команда Микеля Артеты идет первой в турнирной таблице. Поражение Манчестер Сити позволяет "канонирам" нарастить отрыв, который составляет пять очков.

Тоттенхэм немного сдал в последнее время. Подопечные Конте проиграл половину из последних восьми матчей. Как результат, "шпоры" покинули топ-четверку и уходят пятыми, но расстояние от Ньюкасла составляет всего два очка.

К тому же у Тоттенхэма есть определенные кадровые проблемы. Участие в игре не смогут принять Бентанкур, Ришарлисон, Кулусевски и Лукас Моура. У Арсенала же только одна потеря, к которой они уже привыкли.

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Габриэль Жезус продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на ЧМ-2022. Зато восстановился от травмы Александр Зинченко, выходивший в основе в двух последних матчах АПЛ.

Прогноз Favbet

Эксперты определили фаворита в Дерби Северного Лондона. По их мнению, больше шансов на победу у Арсенала. Коэффициент на победу команды Артеты составляет 2,30, тогда как на ее соперника – 3,30. Ничья же оценивается в 3,75.

При этом букмекеры верят в то, что поединок будет результативным. Ставка "тотал больше 2,5" равна 1,83, в то время как на ТМ можно поставить за 2,20.

В последних восьми очных матчах только дважды команды не забили 3+ гола. Если же вы верите, что обе команды забьют, то это событие можно поставить за 1,64.

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История встреч

Арсенал и Тоттенхэм сыграли 193 очных матча во всех турнирах. Преимущество на стороне "красно-белой" команды – 80 побед против 62 у соперника. Еще 51 поединок завершился вничью.

В этом сезоне команды уже играли на "Эмирейтс". Тогда Арсенал одержал комфортную победу со счётом 3:1. На гол Кейна хозяева ответили точными ударами Партея, Жезуса и Джаки.