В рамках 6 тура английской Премьер-лиги состоится дерби северного Лондона между Арсеналом и Тоттенхэмом. Команды встретятся 26 сентября и украинские болельщики смогу посмотреть матч онлайн и по телевидению.

Арсенал – Тоттенхэм: где смотреть матч АПЛ

Поединок Арсенал – Тоттенхэм состоится на "Эмирейтс Стэдиум". Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

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В Украине матчи английской Премьер-лиги транслируют телеканалы Setanta Sports и Setanta Sports+. Трансляция игры Арсенал – Тоттенхэм будет на канале Setanta Sports.

Канал Setanta Sports есть сразу на нескольких платформах. На Oll.tv канал доступен по подписке oll inclusive и xtra sport inclusive. Стоимость подписки составляет 109 и 189 гривен в месяц соответственно.

Для просмотра канала на платформе Megogo нужно иметь подписку "Спорт", "Максимальная" или "Оптимальная". Стоимость подписки от 199 до 299 гривен в месяц.

Setanta Sports предлагает смотреть спортивные события непосредственно на своем сайте.

В новом сезоне АПЛ Арсенал выиграл только 2 матча при 3 поражениях и находится на 13 месте. Тоттенхэм одержал 3 победы и потерпел 2 поражения – 7 ступень.