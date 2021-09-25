Арсенал – Тоттенхем: де дивитися матч АПЛ

Поєдинок Арсенал – Тоттенхем відбудеться на "Емірейтс Стедіум". Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

До теми Хто вийде переможцем топ-матчу АПЛ – Арсенал чи Тоттенхем: прогноз

В Україні матчі англійської Прем'єр-ліги транслюють телеканали Setanta Sports та Setanta Sports +. Трансляція гри Арсенал – Тоттенхем буде на каналі Setanta Sports.

Канал Setanta Sports є відразу на декількох платформах. На Oll.tv канал доступний за підпискою oll inclusive та xtra sport inclusive. Вартість підписок складає 109 та 189 гривень на місяць відповідно.

Для перегляду каналу на платформі Megogo потрібно мати підписку "Спорт", "Максимальна" або "Оптимальна". Вартість підписок від 199 до 299 гривень на місяць.

Setanta Sports пропонує дивитися спортивні події безпосередньо на своєму сайті.

У новому сезоні АПЛ Арсенал виграв тільки 2 матчі при 3 поразках і перебуває на 13 місці. Тоттенхем здобув 3 перемоги і зазнав 2 поразок – 7 сходинка.