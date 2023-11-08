Супервыстрел Зинченко и феерия Сака: Арсенал не оставил шансов Севильи в матче ЛЧ – видео

Лондонский Арсенал в рамках 4-го тура Лиги чемпионов на домашней арене принимал испанскую Севилью. Победу команде Артеты принесли точные удары Троссара и Сака.

Арсенал – Севилья 2:0

Гол: Троссар, 29, Сака, 64

Действующий победитель Лиги Европы в групповом этапе ЛЧ еще ни разу не праздновал победу. Разрушить неприятную серию "красно-белые" собирались на арене "Эмирейтс", пишет 24 Канал.

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Арсенал направляется в плей-офф ЛЧ

Главный тренер Арсенала Микель Артета в стартовом составе своей команды не нашел места Александру Зинченко, оставив украинца на скамье запасных.

В первой половине игры тотальное преимущество имели хозяева поля. "Канониры" вдвое превосходили соперника во владении мячом. Гости за весь первый тайм ни разу не смогли нанести удар по воротам голкипера Арсенала.

Лондонцы открыли счет на 30-й минуте. Леандро Троссар воспользовался пасом Букайо Сака, пробив низом по центру ворот.

Видео гола Троссара

В начале второго тайма Артета произвел замену, выпустив Зинченко. Минимальная разница оставляла шансы для Севильи спастись от поражения. Однако Сака свел их к минимуму. На 64-й минуте поединка вингер "канониров" сделал счет 2:0. Таким образом, англичанин записал на свой счет гол плюс пас.

Видео гола Сака

Почти сразу отличную возможность пополнить свой бомбардирский счет имел Зинченко. Украинский легионер мощно пробил по центру ворот, но голкипер Севильи Дмитриевич невероятным сейвом отразил мяч.

Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Арсенала со счетом 2:0.

Команда Артеты благодаря трем победам лидирует в группе В. У Арсенала – 9 очков.

Севилья в четырех поединках заработала 2 балла. У испанцев остаются шансы побороться за плей-офф Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Арсенал – Севилья