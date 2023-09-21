Голы на любой вкус: Арсенал с Зинченко поиздевался над ПСВ в Лиге чемпионов – видеообзор

Арсенал очень уверенно 20 сентября начал для себя розыгрыш группового раунда Лиги чемпионов. "Канониры" даже не заметили нидерландский ПСВ.

Арсенал – ПСВ 4:0

Голы: Сака, 8, Троссар, 20, Жезус, 38, Эдегор, 70

Перед поединком с Арсеналом не делали явного фаворита противостояния. Ведь к рулю ПСВ пришел опытный Петер Бош, а нидерландский клуб после 4 туров лидирует во внутреннем чемпионате. Однако на "Эмирейтс" уже стало иначе. Арсенал беспрепятственно разбил соперника, сообщает 24 Канал.

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А помог это сделать наш Александр Зинченко, вышедший в старте хозяев.

Лондонскому клубу удалось забить скорый гол. Сака отдал на Эдегора. Мартин обработал передачу и пробил из-за пределов штрафной. Однако с этим ударом справился голкипер ПСВ, первым на добивании был все тот же Сака, размочивший нули на табло – 1:0 в пользу "канониров".

К 20-й минуте команда Микеля Артеты удвоила преимущество. Все началось с неудачной атаки ПСВ, после которой хозяева смогли отразиться. Жезус задел в центре поля за мяч и начал атаку. Габриэл отдал на Саку, Букайо в свою очередь отдал под удар Троссару, параллельно прибежавшему к штрафной гостей. Леандро ударом в одно касание да еще и в бильярдном стиле прошил Бенитеса.

У нидерландцев просто не было шансов

До перерыва хозяева сделали счёт разгромным 3:0. Фактически уже в первые 45 минут "канониры" почти гарантировали себе победу в первом туре группового раунда ЛЧ. В конце первого тайма Троссар классно забросил на Жезуса, тот остановил мяч и вторым касанием пробил мимо голкипера нидерландского клуба.

ПСВ имел какой-то вообще беспомощный вид. Команда Артеты делала все, что хотела на футбольном поле.

В первой части поединка по системе "гол плюс пас" отличились сразу два футболиста Арсенала – Сака и Троссар.

После отдыха на 58-й минуте Артета снял с игры Зинченко, которого на поле сменил Такехиро Томиясу.

Уже без украинца на поле лондонцы в четвертый раз огорчили вратаря соперника. На экваторе второго тайма капитан Арсенала решил не отставать от своих одноклубников. Мартин пробил из-за пределов штрафной после паса Нельсона – 4:0.

На этом издевательство "канониров" закончилось. Гол Эдегор стал последним в матче.

Арсенал одержал разгромную победу 4:0 над ПСВ и возглавил группу "В". В другом поединке Севилья и Ланс сыграли вничью 1:1, пользующуюся лондонским клубом.

Видеообзор матча Арсенал – ПСВ