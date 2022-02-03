Арсенал продолжит платить зарплату Обамеянгу, перешедшему в Барселону

Арсенал расторг контракт с габонским футболистом Пьером-Эмериком Обамеянгом. Несмотря на то, что форвард перешел в Барселону, Арсенал продолжит платить ему зарплату.

Арсенал будет платить Обамеянгу до лета

Как сообщает The Athletic, Арсенал будет платить зарплату Обамеянгу до июня 2022 года. Речь идет не об одноразовой выплате, а о серии платежей.

Кстати Арсенал заплатил более 8 миллионов евро новичку Барселоны

В Арсенале Обамеянг получал 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В The Athletic не уточняют какую сумму "Арсенал" будет платить игроку сборной Габона.

По такой же схеме Арсенал в начале 2021 года покинул Месут Озил. Немецкий футболист расторг контракт и перешел в турецкий Фенербахче.

Однако лондонцы продолжали платить ему 90% зарплаты до лета.

Скромная зарплата в Барселоне

По информации СМИ, Барселона будет платить Обамеянгу 5 тысяч евро в неделю до лета.

Только со следующего сезона его зарплата увеличится.

Пьер-Эмерик официально стал игроком каталонцев только 2 февраля. Обамеянг смог перейти в Барселону после закрытия трансферного окна, поскольку у него был статус свободного агента.

До Арсенала габонец выступал во Франции за Монако, Лилль и Сент-Этьен. Габонец – воспитанник Милана и играл за Боруссию Дортмунд.