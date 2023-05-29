В понедельник, 29 мая, свой 42-й день рождения отмечает представитель страны-оккупанта Андрей Аршавин. Лондонский Арсенал через соцсети поздравил своего бывшего футболиста.

В твиттере лондонского клуба появилась видеонарезка покера в ворота Ливерпуля от бывшего нападающего "канониров" Андрея Аршавина. Такую результативную в игре против "мерсисайдцев" россиянин продемонстрировал в 2009-м году на "Энфилде". Похоже, что Арсенал забыл, откуда родом их бывший футболист.

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Зашкварь от лондонского клуба

В этот праздник для Аршавина его бывший клуб пожелал ему хорошего дня.

Желаем тебе чудесного дня, Андрей,

– подписали видео в Арсенале.

Такая публикация точно не понравится левому защитнику команды Александру Зинченко. Недопустимо, чтобы клуб из Великобритании, так активно поддерживающий Украину в войне против России, с теплотой вспоминает представителя страны-оккупанта.

Отметим, что Арсенал закончил сезон-2022/2023 на втором месте в АПЛ, уступив лишь чемпиону МанСити. Команда Микеля Артеты до последнего сражалась за чемпионство, но неуверенная игра в конце сезона принесла их сопернику трофей АПЛ. Зинченко стал вицечемпином Англии.

Кратко о русском следе Аршавина в Арсенале