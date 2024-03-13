Удачный выход Зинченко: Арсенал по пенальти вырвал у Порту путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов

Лондонский Арсенал сумел отыграть поражение от Порту в первом матче. но для прохода дальше понадобилась серия пенальти. Украинец Александр Зинченко отыграл всего 15 минут.

Арсенал – Порту 1:0 (пен. – 4:2)

Гол: Троссар, 41.

На этой неделе в Лиге чемпионов 2023-2024 проходят ответные матчи 1/8 финала. Немалая интрига оставалась в бою лондонского Арсенала, который противостоял обидчику Шахтера Порту, пишет 24 канал.

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Без Зинченко в основе

Лондонцы показывают сумасшедшую форму в АПЛ в 2024 году, выиграв все восемь матчей. Впрочем именно в Лиге чемпионов Арсенал удивил, проиграв первую игру 1/8 финала Порту (0:1).

На своем поле подопечным Артеты необходимо было во что бы то ни стало побеждать, желательно – в два и больше мячей. Украинец Александр Зинченко начал встречу со скамейки запасных, ведь лишь недавно восстановился от травмы.

Троссар восстановил паритет

Арсенал с первых минут захватил инициативу, Порту был не против отдать мяч сопернику. Неплохие моменты имели Уайт и Сака, но открыть счет удалось Троссару.

Эдегор вывел бельгийца на ударную позицию и тот с острого угла красиво положил мяч в дальнюю "шестерку". Этот мяч сравнял общий счет между командами, поэтому после перерыва оба соперника играли более осторожно.

Под занавес основного времени Арсенал создал несколько классных моментов и был близок к завоеванию путевки в четвертьфинал. Впрочем "драконам" удалось дотерпеть до экстра-таймов.

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Зинченко вышел на фарт

Там Арсенал продолжил давить, но Порту поймал кураж в защите. Между двумя дополнительными таймами на поле вышел Александр Зинченко, который добавил остроты в центре поля.

Однако Пепе и компания не подпускали лондонцев слишком близко к собственным воротам. Порту же пытался застать Райю врасплох дальними ударами, но неудачно. В конце концов игра дошла до серии пенальти, где фортуна таки улыбнулась лондонцам.

Арсенал пробивал без ошибок, а вот в Порту промахнулись Венделл и Галену. Первый попал в стойку, а удар второго потянул кипер. Таким образом, Арсенал впервые с 2010 года выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.