Рождественские чемпионы: Арсенал с Зинченко победил аутсайдера АПЛ и оторвался от МанСити

У команды Микеля Артеты не было проблем с Вулверхэмптоном в последнем туре перед международной паузой. Как минимум до Рождества "канониры" останутся на первом месте в чемпионате.

Вулверхэмптон – Арсенал 0:2

Голы: Эдегор, 55, Эдегор, 75.

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 16 тура АПЛ. Суббота началась сразу с сенсации, Манчестер Сити неожиданно уступил дома Брентфорду.

По теме Шок для Гвардиолы: команда украинца сенсационно победила Манчестер Сити на выезде – видеообзор

Это позволило Арсеналу гарантировать себе первое место перед паузой на ЧМ-2022. Сами же "канониры" свой матч отыграли поздно вечером, их соперником стал аутсайдер Вулверхэмптон, пишет 24 канал.

С первых минут на поле появился украинец Александр Зинченко, наконец-то залечивший травму. Впрочем, всерьез напрячь украинца "волки" не смогли.

Сам же Арсенал решил судьбы матча к середине второго тайма. Героем поединка стал норвежец Мартин Эдегор, оформивший дубль. Сначала хавбек точно пробил после паса Виейры с фланга.

Читайте также Легендарный экс-нападающий МЮ раскритиковал Роналду из-за его провокационного поведения

А затем Мартин первым успел на добивании, когда кипер Вулверхэмптона неудачно отразил мяч после выстрела Мартинелли. На том лондонцы и завершили игру, одержав третью победу подряд. Зинченко же отыграл почти весь матч, в компенсированное время его сменил Седрик.

Триумф позволил Арсеналу пойти на международный перерыв первым с гандикапом в пять баллов от Манчестер Сити. А вот у Вулверхэмптона дела плохи. "Волки" проиграли седьмой из 9 последних матчей в АПЛ и сейчас замыкают турнирную таблицу. В спасательную зону – четыре балла.