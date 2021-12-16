Арсенал одолел Вест Хэм без Ярмоленко в матче с удалением и незабитым пенальти – видеообзор

Вест Хэм 15 декабря сыграл на выезде с Арсеналом в рамках 17 тура АПЛ. Команда Микеля Артеты праздновала домашнюю победу.

Арсенал – Вест Хэм 2:0

Голы: Мартинелли, 48, Смит-Роу, 87

Удаление: Цоуфал, 66 (Вест Хэм)

Нереализованный пенальти: Ляказетт, 69 (Арсенал)

Прекрасную возможность упустили хозяева. Тирни решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч после выстрела кончиками пальцев парировал голкипер, переведя его в каркас ворот. Защитник "канониров" имел шанс стать автором невероятного гола.

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Первый тайм запомнился нулями на табло и игрой без моментов. Это все команды придержали на вторую 45-минутку.

На 48-й минуте Арсенал открыл счет в матче. Ляказетт вывел один на один Мартинелли, который красиво обвел мяч ударом в дальний угол – 1:0.

Через пять минут гости могли сравнять цифры. Боуэн вошел в штрафную и пробил в девятку. Вратарь в эффектном прыжке помешал голу.

Неудачники Цоуфал и Ляказетт

В середине второго тайма Цоуфал в собственной штрафной полетел в подкате у ноги Ляказетта. Нападавший Арсенала упал на газон, корчась от бешеной боли. Защитник Вест Хэма уже имел в своем пассиве желтую карточку, поэтому второй "желтый свет" от судьи привел к удалению.

Арбитр указал на 11 метров. Исполнять пенальти взялся сам пострадавший, но переиграть голкипера не смог. Страж ворот "канониров" угадал направление удара и отразил пенальти.

Сака в одно касание замкнул прострел с фланга, но мяч после рикошета от ноги защитника "молотобойцев" улетел за пределы поля.

В конце встречи хозяевам удалось выбежать в стремительную контратаку. Сака протащил мяч, отдал на свободного Смит-Роу, который пробил мимо вратаря, удвоив преимущество Арсенала – 2:0.

Арсенал уверенно переиграл Вест Хэм со счетом 2:0. Украинец Андрей Ярмоленко просидел весь матч на скамейке запасных гостей.

Арсенал благодаря победе опередил Вест Хэм в таблице АПЛ. Теперь "канониры" идут четвертыми, имея в своем активе 29 очков.

На один балл меньше у клуба Ярмоленко – пятая позиция.

Арсенал – Вест Хэм: видеообзор матча