Подарок для МанСити: Арсенал и Ньюкасл разошлись "сухой" мировой – видеообзор дерби лидеров

Во вторник, 3 января, в 19 туре АПЛ-2022/2023 состоялось центральное дерби Арсенал - Ньюкасл. Битва двух лидеров чемпионата не подарила фанатам голов.

Арсенал – Ньюкасл 0:0

Уже в начале матча Сака создал остроту у ворот гостей. Букайо красиво обошел флангом, ворвался в штрафную Ньюкасла и прострелил вдоль ворот. Поул был на месте, а на добивании у Арсенала уже никого не было. 24 канал.

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Уже в следующей атаке снова было опасно у ворот "сорок". Снова Сака развил атаку, отдал на Мартинелли, тот перевел мяч на Джаку. Гранит уже в падении пробивал в ближний угол ворот. Мяч коснулся сетки владений Ньюкасла, но с внешней стороны.

Гости ответили дальним ударом от Уилсона.

Габриэл лучше всего сыграл на втором этаже после подачи со штрафного от Эдегора – мяч парашютом падал на ворота, но пролетел неподалеку от рамки владений Поула.

В конце первого тайма острее уже было у ворот "канониров". Сначала оба игрока Ньюкасла после борьбы оказались на газоне в штрафной Арсенала. Судья посмотрел эпизод на счет пенальти. Но не назначил 11-метровый в ворота лондонского клуба.

А в компенсированное время Жоэлинтон подчёркивал передачу на дальней стойке, но пробил на трибуны, которые были размещены за воротами Арсенала в первом тайме.

Самый реальный случай забить упустил Мартинелли. Бразилец головой пробил в дальний нижний угол ворот Ньюкасла. Мяч пролетел рядом со штангой.

В конце матча Поул парировал удар в упор от Нкетиа.

Команды так и не забили. В итоге – 0:0.

Арсенал продолжает лидировать в АПЛ – 44 балла. Отрыв от МанСити составляет 8 очков, но "горожане" еще не провели свой матч в 19-м туре против Челси.

Ньюкасл с 35 точками остается на третьей позиции.

Александр Зинченко провел весь матч в составе Арсенала и заработал желтую карточку.

Арсенал – Ньюкасл: видеообзор матча