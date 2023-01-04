"Насколько же крут": Зинченко получил похвалу от легенды Челси за игру против Ньюкасла
Источник:твиттер Джона Терри
Ньюкасл прервал победную серию Арсенала в АПЛ, длившуюся 5 матчей. Александр Зинченко провел на поле все 90 минут и отличился только желтой карточкой.
Александр Зинченко был одним из лучших на поле, классно находил коридоры для передач на партнеров и постоянно подключался к атакам Арсенала. За эту игру украинец получил похвалу не только болельщиков "канониров", но и легенды другого лондонского клуба Челси Джона Терри.
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Похвала от звездного защитника
Бывший защитник отметил игру левого защитника Арсенала. Джон Терри написал свое мнение в твиттере.
Насколько же крут Зинченко,
– написал Терри.
Александр провел свой первый полный матч после восстановления травмы. В предыдущих двух поединках АПЛ против Вест Хэма и Брайтона Зинченко провел на поле 17 и 60 минут соответственно.Обратите внимание! Зинченко провел свой 12-й матч по футболке Арсенала, в которых он отметился одной голевой передачей. Контракт Александра с "канонирами" рассчитан до конца июня 2026 года.
К слову, Арсенал сыграл "всухую" с Ньюкаслом 0:0. Даже мировая не помешала команде Микеля Артеты не упасть с первой строчки турнирной таблицы АПЛ – 44 балла. Отрыв от МанСити составляет 8 пунктов. У Ньюкасла – 35 очков.
Кто такой Джон Терри
- Бывший защитник Челси и Астон Виллы. Летом 2018 года Терри повесил бутсы на гвоздь.
- За карьеру провел 759 матчей. Легендарный Джон Терри был забивным защитником, забившим 68 голов и отдавшим 28 результативных передач.
- После окончания карьеры был ассистентом главного тренера в Астон Вилле, а с 1 января 2022 года работает в Академии Челси.
- Имеет в своем активе 78 поединков за сборную Англии, у которых забил 6 голов.