Арсенал с Зинченко дожал МЮ во взрывной концовке драматического матча: видео голов
Арсенал и Манчестер Юнайтед провели центральный матч 4 тура АПЛ-2023/2024. "Канониры" уже в компенсированное время вырвали домашнюю победу.
Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Эдегор, 28, Райс, 90+6, Жезус, 90+11 – Рашфорд, 27
Микель Артета впервые в сезоне выпустил нашего Александра Зинченко в старте Арсенала. Украинец внес свой вклад в волевую победу команды, информирует 24 Канал.
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Первого гола в матче болельщикам пришлось ждать 27 минут. Рашфорд собрал на себе нескольких игроков Арсенала, оторвался от опеки и обводным ударом пробил в дальний угол ворот "канониров". Ремсдейл кончикаи пальцев добрался до мяча, но не помешал голу. МЮ первым повел в счете 0:1.
Подопечным Артеты хватило одной минуты, чтобы отыграться в счете. Мартинелли увидел по центру штрафной совершенно свободного Эдегора и отдал ему под удар. Мартин в одно касание перевел мяч в сетку ворот "красных дьяволов" – 1:1.
В первом тайме команды создали еще несколько опасных моментов, но до смены в счете дело не дошло.
Сразу после отдыха тренеры не стали делать каких-либо замен. На 76-й минуте поле покинул Зинченко, которого в составе Арсенала сменил японец Такехиро Томиясу.
Казалось, что игра закончится ничьей на "Эмирейтс". Однако на 88-й минуте Гарначо забил Ремсдейлу, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда у футболиста МЮ. Воспользовались ли хозяева поля.
Уже в компенсированное арбитром время Райс не без помощи удачи после розыгрыша углового вывел Арсенал вперед 2:1.
А уже на 11-й добавленной минуте "канониры" выбежали в стремительную контратаку, которую начал Вийера. Португалец отдал на ход оказавшемуся перед воротами соперника Жезуса, красиво финтом положил на газон опекуна и пробил мимо Онана. Счет стал 3:1 в пользу лондонского клуба.
Арсенал победил в драматическом матче МЮ 3:1.
Видео всех голов матча Арсенал – МЮ
- Благодаря победе лондонский клуб Зинченко после 4 туров идет 5-м, имея в своем активе 10 баллов. Столько же у Тоттенхэма, Ливерпуля и Вест Хэма. Больше всего у лидера сезона АПЛ МанСити. "Городяне" набрали 12 очков.
- МЮ с 6 пунктами занимает только 11 место.