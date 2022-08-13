Вторая победа Зинченко: Арсенал в голевой перестрелке обыграл Лестер – видеообзор

Лондонский Арсенал 13 августа сыграл дома против Лестера во 2-м туре АПЛ. Клуб Александра Зинченко начал новый сезон без проигрыша.

Арсенал – Лестер 4:2

Голы: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартинелли, 75, Салиба, 53 (авт.) – Мэддисон, 74

Александр Зинченко второй раз подряд вышел в стартовом составе "канониров", как и Габриэл Жезус, тоже перешедший в Арсенал из Манчестер Сити. Уже с первых секунд стало понятно, что нас будет ждать очень интересное и богатое голами противостояние, пишет 24 канал.

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На 23-й минуте Жезус с мячом оказался в штрафной соперника и с невыгодной позиции сумел забросить мяч за воротничок голкиперу "лис". Очень красивый гол размочил нули на табло – 1:0.

Еще до перерыва Габриэл оформил дубль. Арсенал заработай право на угловой, который стал результативным. Мяч нашел голову игрока Лестера, который сбросил его на дальнюю стойку, где находился Жезус, который головой вплотную засунул мяч в сетку ворот гостей. Счет стал 2:0 в пользу Арсенала.

Мог Жезус забивать второй гол и раньше. Но после классного заброса от Зинченко черпачком Габриэл пробил мимо дальнего угла.

В конце первого тайма на газоне в штрафной Арсенала оказался Варди. Нападающий Лестера сигнализировал, что голкипер "канониров" неудачно сыграл на выходе и задел его. Судья сразу указал на 11 метров, но через несколько минут сам решил посмотреть видеоповтор. После которого упразднил пенальти. Варди симулировал, а Ремсдейл не фолил.

На перерыв лондонский клуб ушел с комфортным преимуществом в счете 2:0.

Продолжение грандиозного матча

Начало второй части матча было еще более интересным, чем первая 45-минутка.

На 53-й минуте мяч от головы Салибы залетел в ворота Арсенала – курьезный автогол, прибавивший интриги поединка. Счет сократился до 2:1.

Не прошло и двух минут, как подопечные Микеля Артеты снова сделали разницу в два мяча. Вратарь Лестера бессмысленно сыграл на выходе, не сумел поймать мяч. Жезус отнял его и перевел на свободного Джака. Швейцарцу оставалось только забить в пустые ворота – 3:1.

Ударным получился промежуток с 74-й по 75-ю минуты. Две минуты – два гола. Сначала Мэддисон снова несколько сократил счет до 3:2, но уже в следующей атаке Мартинелли увеличил преимущество "канониров" 4:2.

Зинченко провел на поле 77 минут и отправился отдыхать на скамью запасных. Вместо него на поле появился Киран Тирни

Арсенал обыграл Лестер со счетом 4:2. Это вторая победа для лондонского клуба на старте нового сезона АПЛ.

Видеообзор матча Арсенал – Лестер