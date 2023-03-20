Зинченко эмоционально отметил победу Арсенала с фанатами: мотивационное видео

Арсенал 19 марта одержал важную победу в борьбе за чемпионство в АПЛ. "Канониры" дома разгромили Кристал Пелес.

Александр Зинченко начал поединок со старта. Уже в первом тайме Арсенал повел в счете благодаря голу Габриэла Мартинелли. В конце 45-минутки "канониры" удвоили преимущество благодаря Букайо Саку.

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Такие празднования Зины уже стали доброй традицией.

Во втором тайме подопечные Микеля Артеты огорчили голкипера Кристал Пелес еще дважды – дубль Сака и гол Джаки. Гости ответили только голом престижа от Джеффа Шлуппа.

Зинченко отыграл против Кристал Пелес 65 минут и был заменен на Кирана Тирни.

Арсенал же победил Кристал Пелес со счетом 4:1.

После матча украинский футболист в уже традиционном для себя стиле отпраздновал победу "канониров". Зинченко, уезжая со стадиона "Эмирейтс", опустил окно и громко закричал в сторону фанатов Арсенала, которые на лондонских улицах праздновали победу: "Вперед".

Такой момент сняла на телефон жена футболиста Влада Седан (Зинченко).

Отметим, что болельщики "канониров" увлекают отдачей и победным менталитетом Александра, очень эмоционально реагирующего на матчи и результат своей команды.

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Победа над Кристалом Пелесом укрепила лидерство Арсенала в турнирной таблице АПЛ. Превосходство над МанСити уже увеличилось до 9 баллов. Впереди у "канониров" еще 10 матчей в английском первенстве.

1 апреля команда Артеты сыграет против Лидса.

. Зинченко провел в футболке Арсенала уже 27 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Контракт Александра с "канонирами" рассчитан до конца июня 2026 года.