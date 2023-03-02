Разрезала всю защиту: филигранная голевая передача Зинченко в матче Арсенала – видео

Перенесенный матч 7-го тура АПЛ принес нам украинское дерби – Арсенал Александра Зинченко встретился против Эвертона Виталия Миколенко. "Канониры" разгромили "ирисок" 4:0.

Команды долго пристреливались по воротам, поэтому первый гол в матче был забит только в конце первого тайма. Непосредственное участие в голевой атаке принял Зинченко, пишет 24 канал.

​ К теме Ассист Зинченко и провал Николенко помогли Арсеналу закрепиться на первом месте в АПЛ

Второй ассист в АПЛ в футболке Арсенала

Во время позиционной атаки Уайт отдал на Александра, украинец классной передачей разрезал весь защитник Эвертона. Мяч дошел до Сака, который откликнулся под пас Зинченко и легко переиграл Пикфорда. Арсенал повел в счете 1:0.

К слову. Для Зинченко это второй ассист в АПЛ в текущем сезоне и футболке Арсенала. Также в его активе один гол, забитый в ворота Астон Виллы в 22-х сыгранных поединках.

Именно после гола Сака Эвертон посыпался. Еще до перерыва "канониры" удвоили преимущество благодаря Мартинелле, а в конце второго тайма Эдегор и все тот же Мартинелли, оформивший дубль, увеличили преимущество лондонского клуба до разгромного 4:0.

Эвертон снова уступает. Миколенко отыграл весь поединок, а Зинченко был заменен на 82-й минуте.

Арсенал продолжает лидировать в АПЛ, имея в своем активе 60 баллов. Превосходство над вторым МанСити составляет 5 очков.

Клуб Николенко с 21 пунктом идет в зоне вылета – 18-я позиция.

Видеообзор матча (ассист Зинченко с 46 секунды)