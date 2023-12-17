Арсенал вместе с Зинченко победил Брайтон и вернулся на первое место АПЛ: видеообзор

Воскресную программу 17-го тура английской Премьер-лиги открывал матч Арсенал – Брайтон. Команда Александра Зинченко надеялась реабилитироваться за поражение от Астон Виллы.

Арсенал – Брайтон 2:0

Гол: Жезус, 53, Гаверц, 87

В последних трех матчах соперников чаще побеждал Брайтон. Однако в нынешнем сезоне команда Роберто Де Дзерби не радует стабильностью, пишет 24 Канал.

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В стартовом составе "канониров" на поле стадиона "Эмирейтс" вышел украинец Александр Зинченко, занявший свое традиционное место на левом фланге защиты.

Хозяева поля преобладали Брайтон по количеству опасных моментов. Со временем это воплотилось в забитые мячи.

В начале второго тайма "канониры" получили право на угловой. Лучше всех в штрафной площадке "чаек" сориентировался Габриэль Жезус, мощно пробивший головой мимо голкипера.

Финальную точку поставил Кай Гаверц. Однако большой вклад в забитый гол внес Нкетиа, отдавший мяч под удар немецкому хавбеку.

В итоге важная для Арсенала победа со счетом 2:0. Зинченко сыграл почти весь матч. На 90+3 минуте поединка украинец уступил свое место на поле Якубу Киверу.

Команда Александра Зинченко возглавила турнирную таблицу АПЛ. У "канониров" 39 очков в 17 матчах. Однако уже сегодня их может обойти Ливерпуль, если победит Манчестер Юнайтед.

Брайтон опустился на 9 место. У подопечных Де Дзерби 26 очков в 17 турах.

Видеообзор матча Арсенал – Брайтон