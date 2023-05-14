Закапывают себя в вырытой яме: Брайтон разгромил почти потерявший шансы на чемпионство Арсенал

Лондонский коллектив к концу сезона съехал с победного пути. Конкурентам "канониров" остался крошечный шаг к триумфу

Арсенал – Брайтон 0:3

Голы: Энкисо, 51, Ундав, 86, Эступиньян, 90+6

Арсенал и Брайтон провели встречу в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "чайки". "Канониры" практически теряют шансы на чемпионство, пишет 24 Канал.

Достойно внимания "Игра Забарного – один из немногих положительных моментов": тренер Борнмута о дебюте украинца

Конец сказки

У лондонского коллектива дела к концу сезона пошли крайне плохо. в матче с Брайтоном Арсенал зарыл себя в себе же вырытой яме. Все потому, что Манчестер Сити теперь хватает набрать три балла (один раз выиграть, или три раза сыграть в ничью), чтобы получить чемпионство АПЛ. "Чайки" же, в свою очередь, повышают сорт еврокубков, на которые они претендуют.

Брайтон в данном поединке одержал заслуженную победу над своим оппонентом, поскольку "чайки" больше контролировали мяч и с большим смыслом атаковали своих соперников. Арсенал в свою очередь тратил одиночные (В частности, Эдегор и Сака) моменты, что, как обычно и бывает, трагически повлияло на исход матча. Поскольку как громит одно из самых главных футбольных правил: "Не забиваешь ты – забивают тебе".

Но вот голы в матче пришли только на вторую половину встречи, но на самый ее дебют. На 51-й минуте матча Хулио Энкис отозвался на молниеносный навес и головой направил мяч под правую стойку ворот Арсеанал. Такие удары голкиперы не принимают, 0:1.

Почти на оставшийся тайма команды угомонились, не создавая максимально острых моментов, но вот под занавес встречи Брайтон активизировался. Уже на 86-й минуте матча Дениз Ундав получив пас, дотянул его до линии штрафной "канониров" и технически опрокинул Ремсдейла, который снова не был в состоянии спасти свою команду, 0:2.

Однако "чайки" не готовы были просто так уйти с поля, они решили поставить болезненную точку во встрече. На 90+6-й минуте матча Первый Эступиньян оказался первым на добивании в штрафной избитого оппонента. Форвард без колебаний и проблем подправил мяч под правую стойку ворот, тотально уничтожив Арсенал.

Кстати говоря. Александр Зинченко не попал в заявку на матч, поскольку украинец получил травму, из-за которой он выбыл из игры до конца сезона.

Таким образом, "канониры" все еще находятся на второй строчке АПЛ (81-е очко в активе), полностью отдав инициативу в руки Манчестер Сити, которому осталось довести дело, возможно, не до логического, но конца. А вот Брайтон занял 6-ю позицию чемпионата (58 очков в активе). Но вот "чайки" могут посягнуть даже на Лигу чемпионов, поскольку у Брайтона на два матча сыграно меньше, чем у других команд АПЛ, а отстают они от МЮ (4-е место) на 8 баллов.

Видеообзор матча Арсенал – Брайтон: