Арсенал не воспользовался осечкой Ливерпуля: команда Зинченко потеряла очки с Астон Виллой

Лондонский Арсенал ведет отчаянную гонку за чемпионством. В 33-м туре АПЛ "канониры" встречались с Астон Виллой.

Арсенал – Астон Вилла 0:2

Голы: Бэйли, 84, Уоткинс, 87

Один из главных претендентов на "золото" АПЛ Ливерпуль уступил Кристал Пэлас (0:1). Чтобы опередить Манчестер Сити "канонирам" нужно было побеждать Астон Виллу, пишет 24 Канал.

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Убийственная концовка матча на "Эмирейтс"

Главный тренер Арсенала Микель Артета доверил место в основе Александру Зинченко. Украинец уже полностью восстановился после травмы.

Уже в самом дебюте матча гости могли выйти вперед. Уоткинс из пределов штрафной площадки пробил мимо ворот и пожалел хозяев.

В первом тайме "канониры" Сака, Троссард имели шансы отличиться. Однако фортуна была на стороне "львов". На 39-й минуте матча Уоткинс во второй раз проcтил Арсенал, пробив в штангу.

Во втором тайме стопроцентную возможность упустил хавбек Астон Виллы Юри Тилеманс, который проверил на прочность перекладину ворот Рая.

Развязка состоялась в конце встречи. Подопечные Унаи Эмери в течение трех минут забили два мяча, нокаутировав Арсенал. Сначала Леон Бэйли не промахнулся, пробивая по пустым воротам. А затем активный Уоткинс воспользовался выходом один на один.

2:0 – уверенная победа Астон Виллы, которая ухудшает шансы Арсенала на чемпионство. Манчестер Сити на два балла опережает "канониров" и Ливерпуль. До завершения чемпионата конкурентам осталось сыграть по 6 матчей.

Видеообзор матча Арсенал – Астон Вилла