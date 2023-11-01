Трубин на высоте: Бенфика одержала победу в Кубке португальской лиги

Лиссабонская Бенфика провела матч 2-го тура группового раунда Кубка португальской лиги. "Орлы" на выезде могли справиться с Ароукой.

Анатолий Трубин уже традиционно занял место в рамке ворот Бенфики. Уже на 26-й минуте гости повели в счете. "Орлы" получили право на опасный стандарт, выполняемый Ди Марией. Анхелю опрокинул стенку из футболистов Ароуки и обыграл голкипера соперника, пишет 24 Канал.

Читайте также Шахтер рискует потерять капитана перед украинским "Классическим" против Динамо

Уверенная победа "орлов"

Это был единственный гол от обоих коллективов в первом тайме. На старте второго мяч во второй раз побывал во владениях хозяев поля. Жоау Марио откликнулся на передачу партнера по команде. Но после просмотра ВАР мяч отменили, зафиксировав у вингера офсайд. Счет не изменился – 0:1 в пользу Бенфики.

Правда, доминирование гостей на поле привело к желаемому результату. На 74-й минуте Бенфика второй раз забила в ворота соперника, но уже соблюдая все футбольные правила. Артур Кабрал получил заброс за спины защитников, протянул мяч вплотную к воротам Ароуки и пробил из-под опеки нескольких защитников. Бразильский голкипер Тьяго снова не победил в дуэли против соперника – 0:2.

Как ни старались хозяева отквитать хотя бы один мяч, но огорчить Трубина им не удалось.

Финальный свисток зафиксировал выездную победу Бенфики 0:2. Украинский вратарь "орлов" провел еще одну игру на ноль. Ведь футболисты Ароуки нанесли 11 ударов в сторону ворот Анатолия, 5 из которых находились в рамках его владений. Но украинец был на месте.

Для Трубина это стал уже третий "сухой" матч в 9 сыгранных поединках за португальский клуб, в который перешел в августе 2023-го года.

Бенфика с 3 баллами возглавила группу "В". Ароука тоже имеет в своем активе столько же баллов, но провела на один матч больше "орлов".