Нокаутировал соперника в третьем раунде: украинец Хегай сделал заявку на чемпионский пояс

В испанской Барселоне состоялся вечер бокса с участием Арнольда Хегая. Украинец одержал досрочную победу над испанцем Хоном Мартинесом.

Украинский проспект Арнольд Хегай, который занимает первое место в рейтинге WBO в полулегком весе, провел сражение против испанца Хона Мартинеса. Поединок состоялся в испанской Барселоне.

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Хегай вплотную приблизился к бою за чемпионский пояс

Бой завершился уже в третьем раунде. 31-летний украинец, который полностью владел инициативой, одержал победу техническим нокаутом.

Для Арнольда Хегая это 21-я победа на профессиональном ринге и 13-я досрочная. Также в рекорде украинца есть одно поражение и одна ничья.

Что касается Хона Мартинеса, 36-летний боксер проиграл девятый поединок. На счету испанца 14 побед (8 досрочных).

После этой победы Хегай вплотную приблизился к чемпионскому бою. Титулом WBO в полулегком весе владеет мексиканец Рафаэль Эспиноса.

Рафаэль Эспиноса выиграл все 22 поединка на профи-ринге, причем 18 из них– досрочно.