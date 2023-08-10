А где победный дух: Луческу назвал результат, который будет положительным для Динамо в игре с Арисом

Киевское Динамо 10 августа начинает свой еврокубковый сезон. Соперником украинского клуба будет греческий Арис.

16-кратный чемпион Украины впервые в истории сыграет в Лиге конференций. Свой путь команда начнет в этом турнире с третьего квалификационного раунда.

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Проблемы с логистикой никуда не исчезли

По итогам выступлений в УПЛ-2022/2023 киевляне заняли четвертое место, повторив худший результат в истории. Из-за такого результата Динамо может остаться без еврокубковой осени.

Перед ответственным матчем против Ариса главный тренер Динамо Мирча Луческу дал пресс-конференцию, в которой рассказал о собственных ожиданиях от игры. Опытный специалист рассказал, что команда из-за полномасштабного вторжения находилась около 20 часов в пути на игру, что очень усложняет киевлянам подготовку к матчу.

У Ариса хорошая команда, выступают опытные исполнители, средний возраст которых – 28-29 лет. Им удалось создать сильную конкурентоспособную команду. У нас же иностранные футболисты поехали из-за войны, также мы не можем приглашать игроков с украинского чемпионата, поэтому рассчитываем на воспитанников собственной академии. По количеству таких воспитанников мы среди лучших клубов Европы. Это хорошо, но, с другой стороны, у наших футболистов нет достаточно опыта выступлений на высоком уровне,

– сравнил команды Луческу.

Румынский тренер рассказал, чего ожидает от своих защитников, действиями которых был недоволен после последних двух матчей и отметил, что будет доволен ничейным результатом на выезде:

"Просто хочу, чтобы они не допускали ошибок (улыбается). Но нас ожидает совсем другой турнир. К примеру, наша защита отыграла очень хорошо против Аль-Хиляля, мы выиграли тот матч – 1:0. Думаю, если мы завтра сыграем 0: 0, это будет хороший результат для нас".

Также Мирча Луческу рассказал, что у команды проблемы во многих аспектах из-за войны, в том числе с логистикой, поэтому ее не нужно сравнивать с прошлыми коллективами Динамо, которые добивались значительных результатов в Европе. Поэтому не стоит считать киевлян опытным еврокубковым бойцом на данном этапе.

"Это не та самая команда, которая была раньше. Мы играем в футбол в условиях войны, и он очень отличается от того, что был при мирной жизни. Здесь сидит Сергей Сидорчук, и он может подтвердить, что мы провели 13 часов в поезде до Черновцов, 4 часа в автобусе ехали в Сучаву, и потом еще 2,5 часа летели в Салоник Как вы думаете, в каких кондициях находятся футболисты после такой дороги?

Так же было и в прошлом сезоне. Мы играли в Кракове, возвращались в Украину на матчи внутреннего чемпионата, потом снова ехали в Краков, дважды в неделю проводя по девять часов в автобусе. Сейчас мы решили играть в Бухаресте, потому что до него проще добираться, а в чемпионате будем проводить домашние матчи в Одессе.

Так что мы никак не можем сравнивать предыдущие годы с нынешним временем. Но я надеюсь, что мы сможем дать бой сопернику, и показать хорошую игру в завтрашнем поединке", – заявил главный тренер Динамо.

Подытожил свое выступление Луческу ожиданиями от предстоящего матча и спрогнозировал, как именно будут происходить события в первом матче между соперниками:

Арис будет играть дома, будет увереннее в своих силах, и мы должны так построить свою игру, чтобы постараться выиграть. Это нормальная ситуация для нашей команды, поскольку Динамо – это бренд, и в каждом матче мы должны бороться за максимальный результат. При этом мы понимаем, что большинство времени придется обороняться, так что нужно с максимальной эффективностью использовать те моменты, которые будут у нас у чужих ворот. Их не будет у нас 20, но мы приложим все усилия, чтобы выиграть завтра. Так же приложит все усилия и Арис, чтобы одержать победу.

. Матч между Арисом и Динамо начнется 10 августа в 21.15. ответная игра состоится в Румынии 17 августа, начало матча в 20:00.