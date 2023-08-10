16-разовий чемпіон України вперше в історії зіграє у Лізі конференцій. Свій шлях команда розпочне у цьому турнірі з третього кваліфікаційного раунду.

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Проблеми з логістикою нікуди не зникли

За підсумками виступів в УПЛ-2022/2023 кияни посіли четверте місце, повторивши найгірший результат в історії. Через такий результат Динамо може залишитися без єврокубкової осені.

Перед відповідальним матчем проти Аріса головний тренер Динамо Мірча Луческу дав пресконференцію, у якій розповів про власні очікування від гри. Досвідчений спеціаліст розповів, що команда через повномасштабне вторгнення перебувала близько 20 годин у дорозі на гру, що дуже ускладнює киянам підготовку до матчу.

У Аріса хороша команда, виступають досвідчені виконавці, середній вік яких – 28-29 років. Їм вдалося створити сильну конкурентоспроможну команду. У нас же іноземні футболісти поїхали через війну, також ми не можемо запрошувати гравців із українського чемпіонату, тож розраховуємо на вихованців власної академії. За кількістю таких вихованців ми серед найкращих клубів Європи. Це добре, але, з іншого боку, у наших футболістів немає достатньо досвіду виступів на високому рівні,

– порівняв команди Луческу.

Румунський тренер розповів, чого очікує від своїх захисників, діями яких був незадоволений після останніх двох матчів та зазначив, що буде задоволений нічийним результатом на виїзді:

"Просто хочу, щоб вони не припускалися помилок (посміхається). Але на нас очікує зовсім інший турнір. Приміром, наш захист відіграв дуже добре проти Аль-Хіляля, ми виграли той матч – 1:0. Думаю, якщо ми завтра зіграємо 0:0, це буде хороший результат для нас".

Також Мірча Луческу розповів, що команда має проблеми в багатьох аспектах через війну, зокрема з логістикою, тому її не треба порівнювати з минулими колективами Динамо, які добивалися значних результатів у Європі. Через це не варто вважати киян досвідченим єврокубковим бійцем на данному етапі.

"Це не та сама команда, яка була раніше. Ми граємо у футбол в умовах війни, і він дуже відрізняється від того, що був за мирного життя. Тут сидить Сергій Сидорчук, і він може підтвердити, що ми провели 13 годин у поїзді до Чернівців, 4 години в автобусі їхали до Сучави, і потім ще 2,5 години летіли до Салонік. Як ви думаєте, в яких кондиціях перебувають футболісти після такої дороги?

Так само було й минулого сезону. Ми грали у Кракові, поверталися до України на матчі внутрішнього чемпіонату, потім знову їхали до Кракова, двічі на тиждень проводячи по дев’ять годин в автобусі. Зараз ми вирішили грати в Бухаресті, оскільки до нього простіше добиратися, а в чемпіонаті будемо проводити домашні матчі в Одесі.

Тож ми ніяк не можемо порівнювати попередні роки з нинішнім часом. Але я сподіваюся, що ми зможемо дати бій супернику, і показати хорошу гру в завтрашньому поєдинку", – заявив головний тренер Динамо.

Підсумував свій виступ Луческу очікуваннями від майбутнього матчу та спрогнозував, як саме відбуватимуться події у першому матчі між суперниками:

Аріс гратиме вдома, буде впевненішим у своїх силах, і ми маємо так побудувати свою гру, щоб постаратися виграти. Це нормальна ситуація для нашої команди, оскільки Динамо – це бренд, і в кожному матчі ми маємо боротися за максимальний результат. При цьому ми розуміємо, що більшість часу доведеться оборонятися, тож потрібно з максимальною ефективністю використовувати ті моменти, які будуть у нас біля чужих воріт. Їх не буде у нас 20, але ми докладемо всіх зусиль, аби виграти завтра. Так само докладе всіх зусиль і Аріс, щоб здобути перемогу.

Зазначимо. Матч між Арісом та Динамо розпочнеться 10 серпня о 21:15. гра-відповідь відбудеться в Румунії 17 серпня, початок матчу о 20:00.