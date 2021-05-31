Аргентину лишили права принимать Копа Америка: турнир остался без страны-хозяина

Кубок Америки по футболу стартует 14 июня. К этому турниру должны были прийти Колумбия и Аргентина. Но за две недели до начала соревнований, Копа Америка осталась без страны-хозяина.
Копа Америка должна была состояться в 2020 году. Но, как и остальные крупные спортивные события, была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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Странами-хозяевами турнира были определены Колумбия и Аргентина. Но за две недели до старта турнира обе команды уже не являются хозяевами.
Изначально право проведения потеряла Колумбия. Причина – политические беспорядки и негативная эпидемиологическая ситуация в стране. Произошло это 20 мая. Тогда же заявили, что турнир проведет Аргентина самостоятельно.
А 31 мая Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) заявила, что Копа Америка не состоится в Аргентине "из-за сегодняшних обстоятельств". Однако какие именно – не уточняется.
Поэтому сейчас организаторы ищут страну, которая примет турнир.
На Кубке Америки по футболу сыграют 12 сборных. К 10 южноамериканским командам присоединятся две гостевые. В 2021 году это сборные Катара и Австралии.
Команды поделены на две группы по шесть сборных:
- Север: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу
- Юг: Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.