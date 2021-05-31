Копа Америка мала відбутися в 2020 році. Але як і решта великих спортивних подій, була перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

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Країнами-господарями турніру були визначені Колумбія та Аргентина. Але за два тижні до старту турніру обидві команжи вже не є господарями.

Спочатку право проведення втратила Колумбія. Причина – політичні безпорядки та негативна епідеміологічна ситуація в країні. Сталося це 20 травня. Тоді ж заявили, що турнір проведе Аргентина самостійно.

А 31 травня Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) заявила, що Копа Америка не відбудеться в Аргентині "через сьогоднішні обставини". Однак через які саме – не уточняється.

Відтак зараз організатори шукають країну, яка прийме турнір.

На Кубку Америки з футболу зіграють 12 збірних. До 10 південноамериканських команд приєднаються дві гостьові. У 2021 році це збірні Катару та Австралії.

Команди поділені на дві групи по шість збірних: