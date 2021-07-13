Аргентинцы хотели унизить сборную Бразилии: Месси остановил провокацию команды – видео

Аргентина победила на Копа Америка. После финала триумфаторы не сдерживали эмоций и едва не обидели команду соперника, но вовремя вмешался капитан сборной Лионель Месси.

Достойный поступок Месси

Футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу в Копа Америка вместе с фанатами, которые были на трибунах. Команда пела песни и выкрикивала разные лозунги.

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Во время празднований хавбек испанского Атлетико Родриго де Пауль попытался унизить соперника матча. Футболист начал петь унизительную песню в адрес бразильцев. Однако вовремя вмешался Месси. Лео немедленно закрыл рот партнеру по сборной и остановил провокацию, которая могла дойти до скандала.

Аргентина получила трофей благодаря голу в матче от Ди Марии. Для Месси этот кубок стал первым в составе национальной команды.

Капитана Аргентины поддержал еще один ветеран команды Серхио Агуэро, который показал Родриго остановиться.

Видео с празднования