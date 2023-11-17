Месси схватил соперника за горло во время стычки: судья проигнорировал дикий поступок – видео

Сборная Аргентины потерпела первое поражение в квалификации ЧМ-2026. Национальная команда во главе с Лионелем Месси уступила на своем поле Уругвая.

В каждом из таймов мяч дважды влетал во владение хозяев поля. И оба раза это было под занавес тайме. Сначала Рональд Араухо из Барселоны открыл счет во встрече, а уже на 87-й минуте ливерпулец Дарвин Нуньес удвоил преимущество уругвайцев.

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Неспортивное поведение

Гости нанесли Аргентине первое поражение в этом квалификационном раунде к ЧМ-2026. До этого сборная Лионеля Месси одержала 4 победы. Однако поражение от Уругвая не опустило аргентинцев с первого места – 12 баллов.

На два очка аргентинская сборная как раз опережает своих обидчиков, у которых в активе 10 пунктов.

Во время лобовой встречи двух лидеров было очень жарко. На футбольном поле были не только голы, но и много эмоций. Не обошлось без стычек между футболистами, в которой Месси не сдержал своих эмоций.

Лео ударил локтем защитника гостей Матиаса Оливера, а уже через несколько секунд схватил его за горло. После чего отошел в сторону.

Футболисты обеих сборных немного потолкались. И на этом бурные эмоции утихли.

На обеих в этом поединке команда получил 7 желтых карт, а Оливера, который был в эпицентре схватки, получил свой горчичник.

Однако своего предупреждения за чрезмерные эмоции и неспортивное поведение не получил сам обладатель "Золотого мяча". Главный арбитр встречи решил, что Лео не сделал ничего удивительного, поэтому не "посадил" Месси на карточку. Очень странное решение судей.

Похоже, авторитет Лионеля сыграл ему на руку.

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Месси в этом поединке молчал, хотя отыграл полный матч. Лионель провел свой 178-й за национальную команду (106 голов).

Статистический портал SofaScore признал Месси лучшим футболистом встречи в составах обоих коллективов. Но только непонятно, за какие такие заслуги.

Впереди болельщиков футбола будет ждать действительно феерический матч, в котором Бразилия примет Аргентины. Этот мегапоединок квалификации на ЧМ состоится 22 ноября (2:30 по киевскому времени).