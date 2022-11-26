Догнал Роналду и Марадону: невероятный дальний гол Месси в ворота Мексики на ЧМ-2022 – видео

Капитан сборной Аргентины открыл счет в поединке второго тура группы С. Пока за подопечных Скалони забивает только Лео.

В последнем поединке субботы, 26 ноября, на чемпионате мира Аргентина противостоит Мексике, пишет 24 канал. Южноамериканская команда поставила себя в затруднительное положение, проиграв Саудовской Аравии в первом тайме.

Следите с нами Аргентина – Мексика: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Мексиканцы уверенно держали оборону в первом тайме, однако после перерыва слишком прижались к своим воротам. Этим подопечные Мартино и позволили Аргентине выйти вперед.

На 64 минуте Ди Мария нашел пас в центре свободного Месси. Форвард ПСЖ отважился на дальний выстрел из-за пределов штрафной. Очоа не успел отреагировать на удар, и мяч влетел в нижний угол ворот.

Видео гола Месси:

Для Лионеля это второй гол на этом турнире, именно он с пенальти поразил ворота саудов. Всего на чемпионатах мира Месси забил уже 8 голов, догнав по этому показателю Роналду, а также крупного Марадону. В целом за Аргентину Лео забил 93-й гол.