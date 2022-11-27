"С Мексикой было сложно, они играли в другой футбол", – тренер сборной Аргентины

Сборная Аргентины встретилась со сборной Мексики во 2 туре группового этапа ЧМ-2022. Победа "бело-голубым" далась не без труда – мексиканцы пытались навязать свой футбол.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал матч с командой Мексики, завершившийся со счетом 2:0, передает 24 канал. Он отметил, что аргентинцы знали – это будет сложный матч.

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Скалони также отметил, что Мексика играла в другой футбол, чем раньше. Мы подозревали, что они могут играть с линией в пяти защитниках.

Первый там был неудачным для всех. Мы внесли изменения в перерыв и начали играть лучше во втором тайме, в центре поля. Затем Лионель Месси решил судьбу матча. Он знает, что за его спиной есть коллектив, который его поддерживает,

– сказал тренер сборной Аргентины.

Он также добавил, что мексиканцы хорошо прессинговали, играли в свой футбол. В начале второго тайма мы увидели улучшение с выходом Гвидо Родригеса и Энцо Фернандеса.

"Второй тайм мы провели иначе, агрессивнее. Было тяжело играть в футбол, у соперника была линия в пять защитников и четыре полузащитника", – заявил Скалони.

Кратко о других матчах 26 ноября

Франция - Дания : команда Дешама провела практически равный поединок с датчанами, но смогли одержать победу на классе. Скандинавы неплохо защищались против чемпионов мира, забили с углового – в общем, выглядели боевой сборной.

: команда Дешама провела практически равный поединок с датчанами, но смогли одержать победу на классе. Скандинавы неплохо защищались против чемпионов мира, забили с углового – в общем, выглядели боевой сборной. Польша – Саудовская Аравия : Польша забили дважды из трех ударов. Героем стал Левандовски, который сначала ассистировал на Зелински, а в конце игры сам воспользовался ошибкой соперника. Правда, полякам игра шла тяжело и больше моментов действительно создали саудиты, но здесь следует отметить блестящие сейвы Щенсны, если бы не он – команде было бы тяжело.

: Польша забили дважды из трех ударов. Героем стал Левандовски, который сначала ассистировал на Зелински, а в конце игры сам воспользовался ошибкой соперника. Правда, полякам игра шла тяжело и больше моментов действительно создали саудиты, но здесь следует отметить блестящие сейвы Щенсны, если бы не он – команде было бы тяжело. Австралия-Тунис : австралийцы сыграли в более уверенный футбол, возможно, из-за более покладистого соперника. Тунис создавал определенное напряжение, но до значительных голевых моментов не дошло.

Добавим, что сборная Аргентины в 3 туре ЧМ-2022 сыграет 30 ноября с командой Польши.