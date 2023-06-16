Глава УАФ Павелко патриотическими лозунгами отреагировал на свой арест: видео из львовского суда

В пятницу, 16 июня, Андрей Павелко получил новую меру пресечения. Глава УАФ пробудет 60 суток в СИЗО.

Президент Украинской ассоциации футбола был удивлен решением Шевченковского районного суда Львова. Следователь судья Галина Билинская удовлетворила ходатайство прокурора и изменили меру пресечения футбольному функционеру.

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Избежал прямого ответа после ареста

Главе ассоциации придется 60 суток провести за решеткой без возможности внесения залога. После такого приговора Павелко сразу сказал своему адвокату и выслушал решение суда до конца.

После суда Андрею Павелко задали один простой вопрос: "Что будете делать дальше?". На что президент УАФ с нервной улыбкой на лице начал забрасывать патриотические лозунги, попытавшись избежать прямого ответа.

Слава Украине. Украина победит. Все будет хорошо. Мы победим,

– ответил Павелко.

Видео реакции Павелко на свой арест

Напомним, что слушание суда состоялось по делу хищения средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Павелко вместе с генсеком УАФ Юрием Записоцким присвоили около 26,5 миллиона гривен, которые были назначены на закупку оборудования для будущего предприятия.

Отметим, что сначала обоим было вынесено наказание в виде двух месяцев ареста. Но в первом случае за Павелко и Записоцкого внесла залог в размере 20 миллионов гривен. На этот раз глава УАФ не избежал лишения свободы.