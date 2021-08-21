Арбитр с пистолетом: судья сделал несколько выстрелов прямо на поле – видео

После футбольного матча, который проходил в рамках любительской лиги в городе Копан (Гондурас), возле главного арбитра встречи собралась толпа недовольных судейством фанатов. Арбитр, не долго думая, достал из кармана пистолет, чтобы предотвратить нападение.

Кроме того, судья сделал несколько выстрелов в землю, чтобы показать, что оружие настоящее. В результате группа агрессивно настроенных болельщиков быстро разбежалась, а судья пошел по своим делам.

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Позже появилась информация, что судью за подобное поведение лишили работы, однако подтверждения эти сообщения не получили.

Арбитр с пистолетом на поле: смотрите видео

Футболистам и болельщикам не понравился результат игры, а также работа арбитра, и они его окружили, чтобы выразить свое недовольство.