Арбитр назначил пенальти уже на 4 секунде матча: момент претендует на мировой рекорд – видео

В матче отбора на чемпионат мира 2022 между сборными Танзании и Мадагаскара арбитр назначил пенальти через четыре секунды после стартового свистка. Такое назначение может претендовать на мировой рекорд.

Сборная Танзании может претендовать на мировой рекорд в скорости зарабатывания пенальти. Уже на 4-й секунде игры против Мадагаскара арбитр дал свисток, указав на 11-метровую отметку. Произошло это после того, как в штрафной был сбит Саймон Мсува голкипером Мелвином Адриеном.

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Нёни четко реализовал пенальти на второй минуте матча. И в итоге Танзания победила 3:2.

Видео матча Танзания – Мадагаскар с рекордным назначением пенальти

Назначение пенальти на 4-й секунде матча может быть мировым рекордом (однако еще надо это официально подтвердить). Перед тем на уровне национальных сборных более быстрое назначение пенальти было в матче между сборными Черногории и Ганы – на 10-й секунде матча. На 6-й секунде матча назначили пенальти в матче Витон Альбион – Честер.