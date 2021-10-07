Аравийские шейхи договорились о покупке еще одного клуба АПЛ

Похоже, переговоры о продаже Ньюкасла инвестиционному фонду Саудовской Аравии уже на финальной стадии. Последний пытался стать владельцем клуба английской Премьер-лиги еще с лета 2020 года.

Все три стороны – нынешние владельцы Ньюкасла, инвестиционный фонд и Премьер-лига надеются, что соглашение о продаже клуба будет подписано уже в ближайшие дни.

Детали сделки

По данным СМИ, президент Ньюкасла Майк Эшли согласился продать клубу за 350 миллионов евро. Аравийские шейхи якобы согласились на такую цену.

Ожидается, что после продажи клуба новые владельцы сменят главного тренера Стива Брюса. В то же время насколько быстро это произойдет – пока неизвестно.

Ранее у сторон были надежды, что о продаже клуба объявят еще вечером 6 октября. Впрочем, на тот момент некоторые детали оставались несогласованными.

Неудачный старт Ньюкасла