АПЛ приостановила контракт с российским транслятором Rambler

В АПЛ сообщили, что закончили соглашение с российским транслятором Rambler. Также отметили, что значительную сумму пожертвуют для гуманитарной помощи украинцам.

АПЛ солидарна с украинским народом. Лига и все клубы решили немедленно пожертвовать 1 милион фунтов стерлингов, чтобы помочь украинцам.

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Лига решительно осуждает вторжение России в Украину. Мы призываем к миру. Наши мнения со всеми, кто пострадал. Пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов будет передано Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC) для доставки гуманитарной помощи непосредственно нуждающимся в

– говорится в заявлении АПЛ.

С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины АПЛ раскритиковала действия агрессора. Лига акциями поддержки выражает солидарность с украинским народом.

Капитаны команд носят в матчах специальные повязки, на табло стадионов транслируют слова поддержки. Также украинцев поддерживают болельщики АПЛ на трибунах.

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