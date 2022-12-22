В стремлении к справедливости: в АПЛ оценили работу системы VAR

В английской премьер-лиге оценили работу системы VAR. Не все решения, принятые судьями, были корректными.

Работа системы оценивалась в рамках турнира в текущем сезоне. Специальный аналитический проанализировал более сотни эпизодов, выделив 48 самых сложных.

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Оценка работы системы

В этом сезоне была создана независимая комиссия из пяти человек для проведения еженедельного обзора ключевых инцидентов во всех матчах высшей лиги. Комиссия определила 48 моментов, где требовалось вмешательство VAR, в которых арбитры приняли правильное решение.

И есть другая сторона медали. Оказалось, что в шести случаях VAR отменил решения, которые были приняты арбитрами правильно. Еще 6 случаев прошли мимо системы. Неизвестно, о каких именно решениях идет речь.

Система VAR работает в АПЛ с 2018 года.

Известный в прошлом арбитр Ховард Уэбб, занимающийся судейскими вопросами в АПЛ, считает, что внедрение VAR в чемпионате прошло успешно. Несмотря на это, он хочет улучшать систему, чтобы добиться справедливости на футбольном поле.