"Стоим вместе с народом": АПЛ и клуб Миколенко поздравили украинцев с Днем Независимости

Украинские спортсмены первыми поздравили родную мамку с миром. 24 августа украинцы отмечают 31-ю годовщину независимости страны.

Британцы выразили солидарность украинцам

В сложное время британцы и поляки подставили свои крепкие плечи для украинского народа. Благодаря им у украинцев есть шанс встретить один из самых красивых национальных праздников – День Независимости.

Читайте также Несмотря на боль, слезы, кровь и пот мы все стоим к победе, – Роман Зозуля

Не забыли нашу страну приветствовать и представители английского футбола. Английская Премьер-лига в официальном твиттере опубликовала несколько фотографий из матчей, посвященных несокрушимости Украины в войне против России. Прессслужба АПЛ отметила, что продолжает стоять на стороне украинцев.

Премьер-лига и наши клубы продолжают стоять вместе с народом Украины,

– говорится в публикации.

Исключением не стал английский Эвертон, за который ратует украинский защитник Виталий Миколенко. "Ириски" выложили сине-желтое знамя со словами: "We stand with Ukraine". Футбольный клуб тоже выразил солидарность с украинцами.

Мы остаемся солидарными с народом Украины в День Независимости,

– подписали в посту.

Также Эвертон вспомнил благотворительный матч между их клубом и киевским Динамо, который состоялся на заполненном "Гудисон Парке". Гимн и военный хит "Ой в лугу красная калина" исполнила звезда украинской сцены Тина Кароль.

Тина Кароль спела "Ой в лугу красная калина": смотрите видео

В твиттере Арсенала, в который перешел Александр Зинченко, изложил интервью с игроком сборной Украины. В материале обсудили возвращение футбола в страну в условиях военного положения.

Отметим, новый футбольный сезон УПЛ начали не все команды. Динамо и Днепр-1 из-за участия в еврокубках сыграют свой матч 28 августа.