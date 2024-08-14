Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ-2024/2025: какие места прогнозирует клубам украинцев

В пятницу, 16 августа, начинается сезон-2024/2025 Английской Премьер-лиги. Он стартует с поединка Манчестер Юнайтед против лондонского Фулхэма.

Накануне начала новой кампании искусственный интеллект проанализировал шансы клубов АПЛ на победу в турнире. Суперкомпьютер смоделировал следующий сезон 10 000 раз и назвал своего чемпиона.

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Прогноз от искусственного интеллекта

Явным фаворитом на титул он считает Манчестер Сити. Шансы "горожан" на победу оцениваются в 82,2%.

Вторым претендентом на титул является Арсенал Александра Зинченка. Вероятность такого сценария – 12,2%.

Кроме двух фаворитов, искусственный интеллект считает, что только три клуба имеют шансы на победу в АПЛ. Это Ливерпуль (5,1%), Челси (0,2%) и Ньюкасл (0,1%).

Стоит также обратить внимание на турнирную таблицу, которую смоделировал суперкомпьютер, в разрезе перспектив клубов, в которых играют украинские футболисты. Он прогнозирует такие места для команд наших игроков:

Арсенал (Зинченко) – второе место

Челси (Мудрик) – четвертое

Эвертон (Миколенко) – тринадцатое

Брентфорд (Ярмолюк) – четырнадцатое

Борнмут (Забарный) – пятнадцатое

Главными же кандидатами на вылет искусственный интеллект считает Саутгемптон, Лестер Сити и Ипсвич Таун – это все клубы, которые повысились в классе по результатам предыдущего сезона.



Турнирная таблица АПЛ-2024/2025 по версии ИИ / Изображение Opta Analyst

Напомним, что в прошлой кампании чемпионом Англии стал Манчестер Сити. Команда Гвардиолы на два зачетных балла опередила Арсенал, который финишировал вторым. Вылетели из АПЛ – Лутон, Бернли и Шеффилд Юнайтед.