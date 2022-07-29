Впервые в клубной истории

Арсенал Александра Зинченко вслед за Эвертоном Виталия Миколенко официально представил третий комплект игровой формы в розовых цветах. Похоже, что эти тона будут популярны среди футбольных клубов в этом сезоне.

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Напомним, что техническим спонсором "канониров" является Adidas.

Новая третья форма (резервная) Арсенала состоит из розовой футболки с синими вставками у воротничка и темно-синих шорт. Участие в презентации исторического комплекта приняли футболистки и футболисты лондонского клуба во главе с Сакой и Мартином Эдегором.



Новая форма Арсенала / Фото лондонского клуба

Почему историческая? Арсенал с момента своего основания еще не имел игровой формы розового цвета.

Розовая игровая футболка стоит от 70 – 100 евро. С длинным рукавом фанатам "канониров" придется отдать 75 евро. Шорты оценены в 25 – 45 евро.

Детский набор новой формы Арсенала обойдется родителям в 45 евро, а вот за гетры (детские и взрослые) – от 15 до 20 евро. Также в интернет-магазине клуба есть футбольный мяч в новом цвете Арсенала. За него придется выложить из собственного кармана 20 евро.

К слову. 5 августа Арсенал стартует в новом сезоне АПЛ. Подопечные Микеля Артеты сыграют на выезде против Кристал Пелес. Этот поединок может стать дебютным для Александра Зинченко за "канониров" в официальных встречах.