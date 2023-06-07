Возможны изменения в украинском футболе: суд отменил запрет на проведение выборов руководства УАФ

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда о запрете на следующем конгрессе УАФ проводить выборы президента и других руководителей украинского футбола. Дело передано на рассмотрение в суд первой инстанции.

Начиная с 2015 года, украинский футбол возглавляет Андрей Васильевич Павелко. В начале марта 2022 года должны были состояться новые выборы руководства УАФ, однако из-за полномасштабного вторжения были перенесены на неопределенный срок.

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В сентябре 2022 года Печерский суд запретил УАФ предпринимать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ, избрании первых вицепрезидентов, вицепрезидентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа УАФ.

Киевский апелляционный суд, в свою очередь, своим решением от 24 мая 2023 года отменил постановление Печерского районного суда города Киева о запрете проведения на очередном Конгрессе УАФ выборов президента и других лиц в руководстве ассоциации.

Сейчас дело передано на дальнейшее рассмотрение снова в суд первой инстанции – то есть просьба УАФ полностью не удовлетворена.

Должности Андрея Павелко в футболе: