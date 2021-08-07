Я чувствовала твою помощь с небес, – Терлюга написала чувственное обращение после Олимпиады

Украинская каратистка Анжелика Терлюга поделилась мыслями после завоевания "серебра" на Олимпиаде в Токио, намекнув на завершение карьеры.

Терлюга посвятила олимпийскую медаль своей семье. Об этом спортсменка написала в своих социальных сетях.

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Пост получился необычайно чувственным. Публикуем его полностью.

"Я выполнила свое обещание как смогла"

"Я с радостью закрываю эту главу моей жизни и благодарю за все испытания, переживания, моменты радости и поддержку.

Эту победу я посвятила моей семье.

Мамочка, спасибо, что поддерживаешь меня с момента моего рождения во всем и так сильно помогаешь и переживаешь… С каким восхищением ты со мной разговаривала последний раз… ради этого стоило постараться. Люблю тебя безмерно. Жду нашей встречи.

Папуля, я бы многое отдала за то, чтобы обнять тебя сейчас и показать тебе эту медаль… я очень сильно скучаю по тебе. Я знаю, что ты бы радовался этой медали больше всех на свете, потому что жил мною… Я выполнила своё обещание как смогла. Отдала всю себя в этой подготовке и сражениях. Прости меня, что не золото. Но наша фамилия осталась в истории навсегда. Я чувствовала твою помощь с небес в тот день как никогда… Если бы не ты, я наверное сломалась бы намного раньше и не смогла бы пройти весь этот путь".

Что известно о медали Терлюги