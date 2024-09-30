Легенда сборной Франции объявил о завершении международной карьеры: видео щемящего прощания

В понедельник, 30 сентября, Антуан Гризманн неожиданно объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Он выступал за "Ле Бле" с 2014 года.

С официальным заявлением он выступил в соцсети X. Нападающий опубликовал видео, в котором запечатлены самые яркие моменты в национальной команде.

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Был одной из главных звезд успешной эпохи

33-летний форвард заявил, что он "закрывает эту главу своей жизни". Его последним выступлением за сборную Франции стал поединок против Бельгии в Лиге наций 9 сентября.

С сердцем полным воспоминаний я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это замечательное трехцветное приключение и до скорой встречи,

– написал Гризманн.

Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции: смотрите видео

Справка. Антуан Гризманн впервые сыграл за "Ле Бле" 5 марта 2014 года в поединке против Нидерландов. Всего на его счету 137 матчей за сборную Франции, в которых он забил 44 гола и отдал 38 ассистов.

Отметим, что в составе сборной Антуан Гризманн триумфовал на чемпионате мира-2018 и в Лиге наций-2020/2021. Также завоевывал "серебро" ЧМ-2022 и Евро-2016.

Напомним, что после чемпионата Европы-2024 карьеру в сборной Франции завершил также ее лучший бомбардир Оливье Жиру.