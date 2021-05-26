Антонио Конте покинул итальянский Интер после победы в чемпионате

Чемпионат Италии по футболу Интер остался без главного тренера. Антонио Конте покинул команду.

Антони Конте и Интер разорвали соглашение по соглашению сторон.

"Клуб хотел бы поблагодарить Антонио Конте за чрезвычайную работу, которую он провел, и которая привела к чемпионству Интера. Антони Конте навсегда останется частью истории нашего клуба", – говорится в заявлении Интера.

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Конте возглавил Интер в 2019 году. А в 2021 году сделал их чемпионами Италии, прервав девятилетнюю гегемонию Ювентуса. При этом три чемпионства Ювентус получил именно под руководством Конте.

Причины, почему Конте решил покинуть Интер – не сообщаются. Издание La Gazzetta dello Sport писало, что причиной стали разногласия с руководством клуба. Конте требовал усиления команды, зато владельцы клуба планировали сократить расходы на содержание.

Пока неизвестно, кто заменит Конте в Интере. СМИ называют две кандидатуры – Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги. Однако первый может возглавить мадридский Реал в случае отставки Зинедина Зидана. А Индзаги тренирует римское Лацио.