Антоні Конте та Інтер розірвали угоду за згодою сторін.

"Клуб хотів би подякувати Антоніо Конте за надзвичайну роботу, яку він провів, і яка призвела до чемпіонства Інтера. Антоні Конте назавжди залишиться частиною історії нашого клубу", – йдеться в заяві Інтера.

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Конте очолив Інтер у 2019 році. А в 2021 році зробив їх чемпіонами Італії, перервавши дев'ятилітню гегемонію Ювентуса. При цьому три чемпіонства Ювентус здобув саме під керівництвом Конте.

Причини, чому Конте вирішив покинути Інтер – не повідомляється. Видання La Gazzetta dello Sport писало, що причиною стали розбіжності з керівництвом клубу. Конте вимагав підсилення команди, натомість власники клубу планували скоротити витрати на утримання.

Поки невідомо, хто замінить Конте в Інтері. ЗМІ називають дві кандидатури – Массіміліано Аллегрі та Сімоне Індзагі. Однак перший може очолити мадридський Реал у випадку відставки Зінедіна Зідана. А Індзагі тренує римське Лаціо.