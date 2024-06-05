Именитый экс-тренер сборной Италии возглавил Наполи: клубу приписывают интерес к Довбику

Итальянское Наполи определилось с новым главным тренером. Преемником Франческо Кальцона стал Антонио Конте.

Неаполитанский клуб подписал контракт с 54-летним наставником до 30 июня 2027-го года. В Наполи не раскрывают никаких других деталей сделки.

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Новый вызов для Антонио Конте

Итальянский тренер не скрывает радостных эмоций после этого назначения. Антонио Конте пообещал руководству и болельщикам, что сделает все, чтобы команда продолжала расти под его руководством.

Ранее была информация, что контракт Конте будет стоить 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы за три года, без пункта об увольнении.

Последний год итальянский коуч был без работы. 26 марта 2023-го года Конте был уволен из английского Тоттенхэма.

Новый клуб Конте закончил прошлый сезон-2023/2024 аж на 10-м месте в итальянской Серии А (53 балла). Интересно, что именно Наполи входит в список клубов, которые попытаются оформить трансфер украинца Артема Довбыка. Также неаполитанцам приписывают интерес к Михаилу Мудрику и Георгию Судакову.

Что известно о тренерской карьере Антонио Конте